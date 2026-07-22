Secondo il giornalista il difensore argentino potrebbe essere uno degli obiettivi per la difesa dell'Inter
VIDEO FCIN1908 / Inter, squadra a lavoro a Donaueschingen: torello ad alta intensità
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Durante Cronache Mondiali si discute anche del mercato dell'Inter. Queste le risposte di Fabrizio Biasin e Carlo Pellegatti durante il gioco Cono o Coppetta.
Sorpreso se l’Inter offrisse 45 mln per Spence?
Biasin: sì
Pellegatti: sì
Se prendesse Spence, l’Inter ne uscirebbe rinforzata?
Pellegatti: “Ho tanti dubbi, hanno perso due difensori centrali e bisogna potenziare.
Biasin: Con solo Spence no
Arriva Romero?
Biasin: “Per le cifre che girano ora faccio fatica a pensare che possa arrivare. Ma non è un giocatore da escludere, in mezzo a tanti nomi buttati là Romero ha un senso.
Dumfries sarà un titolare?
Biasin: sì
Pellegatti: sì
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