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Durante Cronache Mondiali si discute anche del mercato dell'Inter. Queste le risposte di Fabrizio Biasin e Carlo Pellegatti durante il gioco Cono o Coppetta.

Sorpreso se l’Inter offrisse 45 mln per Spence?

Biasin: sì

Pellegatti: sì

Se prendesse Spence, l’Inter ne uscirebbe rinforzata?

Pellegatti: “Ho tanti dubbi, hanno perso due difensori centrali e bisogna potenziare.

Biasin: Con solo Spence no

Arriva Romero?

Biasin: “Per le cifre che girano ora faccio fatica a pensare che possa arrivare. Ma non è un giocatore da escludere, in mezzo a tanti nomi buttati là Romero ha un senso.

Dumfries sarà un titolare?

Biasin: sì

Pellegatti: sì