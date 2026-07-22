"Sul fondo delle iscrizioni, permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che, prive di base probatoria (...), non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari" e di "svolgere utilmente investigazioni di ogni genere".

Lo si legge nel decreto con cui la Procura di Milano ha archiviato l'Inter, indagato per la legge sulla responsabilità degli enti nel caso arbitri. Nell'atto si sottolinea, pure, come l'assenza di elementi di prova porti a degradare "al rango della mera illazione" l'ipotesi di frode sportiva contestata a Gianluca Rocchi, l'ex designatore di cui, per tale reato, è stata chiesta l'archiviazione

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Si è chiusa così l'inchiesta sugli arbitri condotta dalla Procura di Milano. Una conclusione nettissima e pesantissima, che smonta ogni ipotesi accusatoria fin dalle basi.

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Un'altra intercettazione travisata

Analizziamo questo passaggio, riportato dalla Gazzetta dello Sport: "Sotto la lente d’ingrandimento c’era poi un episodio relativo al VAR di Inter-Roma della settimana successiva alla gara di Bologna. L’arbitro è Fabbri che non concede un rigore all’Inter dopo una trattenuta di Ndicka in area sul nerazzurro Bisseck. Il giorno dopo Rocchi parla con Pinzani della vicenda, facendo riferimento al programma Open Var, dove l'immagine dell'episodio in questione non è stato mandato in onda"

Ed è qui che si inserisce un'interpretazione errata delle parole di Rocchi, per altro su una telefonata che, a quanto ha appreso Fcinter1908, non è stata neanche contestata all'ex designatore.

"Mi hanno chiamato, so già tutto. Gli ho mandato la clip, l'immagine ce l'hanno. Ma potrò decidere io cosa mandare su una corsa scudetto, no?". E Pinzani conferma. "Gli ho detto che gli episodi li decide Rocchi, non la conduttrice..."

Quel "mi hanno chiamato" ha generato l'interpretazione errata. Rocchi non sta parlando dell'Inter ma sta parlando dei vertici di Dazn. E tutta la conversazione riguarda proprio il confronto tra Rocchi e Dazn. Tanto più che le clip che vanno in onda poi a Open Var non sono mai inviate ai club. Ergo, come appreso da Fcinter1908, era impossibile che Rocchi stesse parlando dell'Inter in questa intercettazione. E, ribadiamo, si tratta di una telefonata neanche contestata in sede di interrogatorio.