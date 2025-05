Adesso la gestione oculata delle risorse da parte di Inzaghi sarà determinante per arrivare al 31 maggio al massimo della condizione. "Noi dobbiamo lavorare col sorriso, sto cercando di portarli tutti in condizione per il 31. Oggi i ragazzi sono stati bravissimi dopo una partita come quella di martedì. Ora testa alla Lazio, che è importante". Inzaghi non vuole mollare nulla e nemmeno i suoi ragazzi che daranno tutto fin a quando la matematica lo consentirà. Per pensare alla finale di Champions è ancora presto, anche se non farci un pensierino è quasi impossibile. Soprattutto perché il Napoli inizia a sentire la pressione e il pareggio casalingo col Genoa è un segnale chiarissimo. Un solo punto adesso divide le due squadre e la prossima giornata sarà determinante. L'Inter riceverà la Lazio mentre il Napoli giocherà a Parma contro una squadra in piena lotta salvezza.