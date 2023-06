"L’Inter si allenerà alla Pinetina anche mercoledì e giovedì, quando poi nel pomeriggio partirà per Istanbul. Nonostante la disponibilità a lavorare al centro sportivo del Galatasaray, il club nerazzurro ha deciso di allenarsi giovedì ancora in casa propria, dunque svolgerà in Turchia solamente la rifinitura, venerdì, presso lo stadio Ataturk", scrive Tuttosport.