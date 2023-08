TS – Mercato Inter, tra i nuovi acquisti brilla solo Frattesi. “Thuram e Bisseck…”

" Frattesi già brillante, gli altri ancora in cerca del rodaggio migliore. La vittoria per 4-3 dell’Inter a Salisburgo (la quarta nelle cinque amichevoli disputate finora dai vice-campioni d'Europa) ha restituito un bilancio ancora da decifrare della maggior parte dei nuovi acquisti del mercato nerazzurro a una settimana dal via in campionato con il Monza a San Siro". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al borsino sui nuovi acquisti dell'Inter.

Promosso a pieni volti l'ex Sassuolo, sempre pimpante e pericoloso sotto porta. "Non si può dire lo stesso dei suoi compagni arrivati alla Pinetina nel corso dell’estate. Sommer ha esibito qualche incertezza, insolita per un portiere della sua efficacia. Forse ha inciso anche il terreno bagnato che non ha certo aiutato il compito dello svizzero. Bisseck, in campo da pochi minuti, ha provocato il secondo rigore a favore del Salisburgo, anche questo fallito. Cuadrado non era certo nelle condizioni migliori per esprimere il suo potenziale, con quel terreno così pesante. Thuram ha messo in mostra alcuni tocchi di classe utili ad aprire il gioco, in particolare diverse aperture di prima intenzione. Ma non ha inciso sotto porta ed è ancora a secco nel corso di queste amichevoli. Però dovrà essere il francese a fare coppia con Lautaro contro il Monza, in attesa dell’arrivo del nuovo centravanti", commenta ancora Tuttosport.