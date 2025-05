"Il viaggio dell’Inter in Europa è ancora lungo, ma quello in Italia non è ancora finito. Le prospettive per la squadra di Inzaghi adesso cambiano. E di certo la sua Inter non è più in riserva, non si arrende e non ha intenzione di collezionare altri rimpianti. Il modo in cui va a prendersi la vittoria sotto la bufera, con due soli titolari rispetto alla semifinale di ritorno con il Barcellona, racconta di un gruppo reso euforico e leggero per il traguardo europeo raggiunto. Anche se Lautaro, Pavard, Frattesi e Mkhitaryan torneranno solo all’ultima giornata contro il Como".