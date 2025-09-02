Sono tredici i giocatori dell’Inter partiti per raggiungere i ritiri delle rispettive selezioni. Cristian Chivu seguirà con attenzione le loro prestazioni e, soprattutto, spererà che nessuno torni con acciacchi in vista del derby d’Italia. Come sottolinea il Corriere dello Sport, lunedì i primi a rientrare saranno Calhanoglu, Zielinski e gli olandesi. A ruota arriveranno martedì Sucic, il neo acquisto Akanji e i cinque azzurri.

"Mercoledì toccherà a Thuram. L’ultimo sarà il capitano Lautaro Martinez, dopo le fatiche oltreoceano, tra giovedì e venerdì. Per l’argentino sarà corsa contro il tempo verso il derby d’Italia in programma sabato 13 alle 18 allo Stadium. Coloro che invece sono rimasti ad Appiano Gentile godranno oggi di un secondo giorno libero dopo la partita con l’Udinese. Torneranno in campo domani, giovedì e venerdì in tre sedute congiunte con l’Under 23 di Stefano Vecchi. Sabato e domenica di nuovo a riposo, prima di tornare a fare sul serio con la terza giornata di campionato nel mirino".