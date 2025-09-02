Dopo due stagioni vissute più tra luci e ombre, Benjamin Pavard lascia l’Inter. Il difensore francese si trasferisce al Marsiglia con la stessa formula che ha portato Akanji in nerazzurro: prestito oneroso e diritto di riscatto. Il club francese paga 2,5 milioni per il prestito, con la possibilità di riscattare il cartellino a 15 milioni la prossima estate.

"È l’indizio che, al di là del valore di Akanji, l’Inter “voleva” cedere Pavard. Nonostante la grande attesa di due estati fa, infatti, il rendimento dell’ex Bayern non ha risposto alle aspettative. In più ha mostrato una certa predisposizione agli infortuni e, si dice, che qualche suo atteggiamento non sia stato particolarmente gradito. Peraltro, Pavard non si è opposto alla separazione, anzi. E tornando in Francia potrà inseguire più facilmente un posto ai prossimi Mondiali".