Gianni Pampinella Redattore 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 13:16)

Per sette partite la difesa dell'Inter si è trasformata in un vero e proprio fortino: solo 2 gol subiti. Col Napoli, invece, si sono rivisti i soliti problemi di concentrazione e posizionamento, basti guardare i gol di McTominay e Anguissa per capire quanto fragile è stata la difesa nerazzurra.

"C’è un problema in difesa. Di nuovo. L’Inter ha collassato nel sistema e nei singoli, concedendo due gol puerili al Napoli che hanno scavato, definitivo, il fossato della differenza. E ora deve contare i danni del vuoto, che per Chivu pesa molto più del rigore contestato da Marotta. La volata centrale di McTominay, liberato da un lancio apparentemente innocuo di Spinazzola, appartiene alla categoria degli errori imperdonabili. E che dire del 3-1 di Anguissa, che si è infilato centralmente senza trovare alcuna opposizione prima di spostare il pallone e calciarlo dietro alle spalle di Sommer? È raro osservare azioni così in Serie A, tanto più nelle partite d’élite", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Il passo indietro, al di là della bravura degli avversari, è preoccupante perché risveglia i tentennamenti di inizio stagione. Questa squadra è abbastanza solida, oltre che forte quando ha la palla tra i piedi? È giusto sottolineare che l’Inter veniva da una serie di sette vittorie consecutive tra campionato e Champions nelle quali aveva concesso appena 2 reti. Ma anche nelle settimane del filotto non era sembrata impeccabile difensivamente. A Bruxelles contro il Saint-Gilloise qualche avvisaglia sinistra di un cedimento si era avvertita".

"In Champions League il principale responsabile degli squilibri era stato De Vrij, sostituito nell’intervallo anche a causa dell’ammonizione rimediata per un fallo sulla trequarti. Al Maradona invece è stato Acerbi a perdere la bussola, disorientato e indeciso. Ma anche il più bravo ed elogiato tra i difensori, cioè Akanji, è andato fuori giri. Di sicuro l’Inter è tornata ai vecchi vizi: nelle prime tre giornate aveva incassato sei gol, a Napoli ne ha beccati tre in una volta sola perdendo il secondo scontro diretto dopo quello di Torino. È presto per suonare un vero allarme, ricordando anche l’ottimo primo tempo, ma occorre ritrovare stabilità al più presto: senza, non si vince mai".

(Gazzetta dello Sport)