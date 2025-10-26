Nel corso di "Il Sabato al 90°", in onda su Rai 2, Fulvio Collovati e Domenico Marocchino hanno avuto visioni diametralmente opposte sul tanto discusso episodio del contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan: per l'ex difensore non c'erano gli estremi per assegnare un calcio di rigore, a differenza di quanto sostiene l'ex centrocampista della Juventus.
Marocchino: “Mkhitaryan sbaglia, sai cos’è la distanza di sicurezza?”. Dura replica di Collovati
Così Marocchino: "Finito di dire le preghiere? Ovviamente non è una cosa eclatante. Io ritengo che sia un calcio di rigore. Siccome sto rifacendo la patente, sai cos'è la distanza di sicurezza? Se io sto attaccato a uno dietro e questo fa un movimento, automaticamente lo disturbo. Tu hai fatto il difensore ma probabilmente hai raggiunto una certa età e ti sei dimenticato, tu non andavi addosso a qualcuno da dietro! Gli ha toccato anche il piede! Guarda cosa fa il ginocchio di Mkhitaryan, gli dà una botta da dietro. Perchè si è messo lì, non poteva stare 30 centimetri più distante? Cosa sarebbe cambiato? È un errore di Mkhitaryan. Sei stato un grande difensore, elegante e corretto: non ti saresti mai posizionato dietro attaccato all'avversario. Se sto dietro, automaticamente ti faccio inciampare. Mkhitaryan ha fatto un errore di valutazione, di fretta, che dentro l'area non devi fare".
Collovati non ci sta: "Mkhitaryan non gli è andato addosso! Se mi chiedi: fai il tifo per il Napoli? Allora dico che è rigore tutta la vita. Ma uno che ama il calcio non può dire che questo è calcio di rigore, Di Lorenzo allarga la gamba sinistra. Poi questo episodio ha inciso fino a un certo punto, l'Inter deve fare mea culpa sulla sue fragilità, sull'1-0 ha preso due gol assurdi. Bisogna commentare la dinamica: non c'è più la personalità dell'arbitro in campo. L'arbitro non l'aveva dato questo calcio di rigore. L'assistente non so cosa abbia visto, l'arbitro deve avere personalità".
