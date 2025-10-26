Così Marocchino: "Finito di dire le preghiere? Ovviamente non è una cosa eclatante. Io ritengo che sia un calcio di rigore. Siccome sto rifacendo la patente, sai cos'è la distanza di sicurezza? Se io sto attaccato a uno dietro e questo fa un movimento, automaticamente lo disturbo. Tu hai fatto il difensore ma probabilmente hai raggiunto una certa età e ti sei dimenticato, tu non andavi addosso a qualcuno da dietro! Gli ha toccato anche il piede! Guarda cosa fa il ginocchio di Mkhitaryan, gli dà una botta da dietro. Perchè si è messo lì, non poteva stare 30 centimetri più distante? Cosa sarebbe cambiato? È un errore di Mkhitaryan. Sei stato un grande difensore, elegante e corretto: non ti saresti mai posizionato dietro attaccato all'avversario. Se sto dietro, automaticamente ti faccio inciampare. Mkhitaryan ha fatto un errore di valutazione, di fretta, che dentro l'area non devi fare".