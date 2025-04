Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, “le cifre per ogni turno della competizione sono stabilite in percentuale sul montepremi complessivo. Montepremi che dipenderà prevalentemente dalla finalizzazione dei contratti per i diritti televisivi della Coppa Italia all’estero. In molti territori vengono acquisite solo le ultime partite, se non addirittura la sola finale, motivo per cui la cifra definitiva sarà disponibile solamente verso fine stagione.