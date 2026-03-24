Forse la pausa arriva nel momento migliore. L'Inter è arrivata alle ultime tre gare con la sia del serbatoio accesa, la sosta può essere utile per ricaricare le batterie. Al rientro serve una svolta, a San siro arriva la Roma e il giorno dopo al Maradona Napoli e Milan si scontreranno, non c'è occasione migliore per allungare su una delle due o magari su entrambe se dovessero pareggiare, a patto che i nerazzurri battano la squadra di Gasperini.

"Nessuno nega il calo. Anzi, viene identificato il momento in cui è cominciato, ovvero dalla vittoria con la Juve: è come se l’Inter una parte delle sue certezze le abbia smarrite, lasciate per strada, subendo pure la botta dell’eliminazione dalla Champions con il Bodø/Glimt, che evidentemente non ha aiutato. D’altra parte - ragionano ad Appiano Gentile - momenti del genere in una stagione capitano. Dopo aver infilato un filotto di 14 successi in 15 giornate, un paio di pareggi ci possono scappare".

"Tanto più che, alla luce dell’andamento della gara, il punto con la Fiorentina viene ritenuto guadagnato. Aveva lasciato più rabbia l’1-1 con l’Atalanta. E non solo per le decisioni arbitrali. Se una frenata rientra nella normalità, è fondamentale riprendersi e rilanciarsi il prima possibile. Da questo punto di vista, la sosta capita al momento giusto. E non solo perché può aiutare a recuperare qualche elemento, vedi Lautaro, o a migliorare la condizione di qualcun altro, vedi Dumfries. Ma anche a sgombrare dalla mente di diversi nerazzurri il pensiero dei play-off Mondiali. Gli azzurri, Zielinski, lo stesso Calha, infatti, sono arrivati al dentro o fuori per gli Usa ed è naturale che, in qualche misura, siano stati condizionati nell’ultimo periodo. L’auspicio, allora, è che tutti strappino quel pass, in modo da non subire altri contraccolpi".