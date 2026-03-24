Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numeri 1, Ivan Zazzaroni ha parlato del momento dell'Inter . Il giornalista ha sottolinea l'importanza capitale che riveste Lautaro per i nerazzurri. "L'Inter ha più punti del Napoli lo scorso anno, quindi sta facendo una marcia molto buona. Purtroppo in Champions è andata malissimo. Chiaro che in questo momento, col precedente lo scorso anno, il 5-0 della finale di Champions, tutte queste cose hanno alimentato questo tipo di situazione, però ha sbagliato le ultime tre partite facendo due punti".

"Sto pensando a tutti quelli che attaccavano Lautaro. Ma voi avete presente l'incidenza di Lautaro sull'Inter? Senza Lautaro l'Inter non ha il primo difensore, il primo attaccante, una personalità e un carattere straordinari, perché naturali, non recita la parte del leader, lo è. Senza Lautaro l'Inter ha perso punti e ha il braccino. I giocatori sono fondamentali, se il Napoli avesse avuto i suoi giocatori oggi sarebbe primo, o comunque secondo a un punto. Lautaro è il giocatore più importante del campionato. Lautaro forever".