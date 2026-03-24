Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numeri 1, Ivan Zazzaroni ha parlato del momento dell'Inter. Il giornalista ha sottolinea l'importanza capitale che riveste Lautaro per i nerazzurri. "L'Inter ha più punti del Napoli lo scorso anno, quindi sta facendo una marcia molto buona. Purtroppo in Champions è andata malissimo. Chiaro che in questo momento, col precedente lo scorso anno, il 5-0 della finale di Champions, tutte queste cose hanno alimentato questo tipo di situazione, però ha sbagliato le ultime tre partite facendo due punti".
ultimora
Zazzaroni: “Senza infortuni Napoli primo o a -1. Avete finalmente capito che Lautaro…”
"Thuram? Non capisco una cosa, perché non sta al centro e va sugli esterni? Anche se c'è Pio Esposito, fa il centravanti. Ha paura? Si vuole preservare per il Mondiale? Non credo. Però lo vedo sempre andare sugli esterni quando Chivu gli chiede di andare al centro".
"Sto pensando a tutti quelli che attaccavano Lautaro. Ma voi avete presente l'incidenza di Lautaro sull'Inter? Senza Lautaro l'Inter non ha il primo difensore, il primo attaccante, una personalità e un carattere straordinari, perché naturali, non recita la parte del leader, lo è. Senza Lautaro l'Inter ha perso punti e ha il braccino. I giocatori sono fondamentali, se il Napoli avesse avuto i suoi giocatori oggi sarebbe primo, o comunque secondo a un punto. Lautaro è il giocatore più importante del campionato. Lautaro forever".
(Numeri 1)
© RIPRODUZIONE RISERVATA