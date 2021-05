Inter, Ranocchia sfida Lukaku ad Appiano: “Un onesto pareggio”

Le immagini dell'allenamento di oggi, pubblicate dal difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, con la sfida con Lukaku

Partitella per l'Inter di Antonio Conte ad Appiano Gentile. Questa mattina la squadra nerazzurra si è allenata agli ordini del tecnico leccese in vista del match contro l'Udinese, in programma domenica alle 15 a San Siro.