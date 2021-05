Serie A, ecco quanto ha speso l’Inter per ogni punto: Spezia 1°, Juve ultima

Lo studio di Calcio & Finanza dopo l'ultimo turno di Serie A: ecco il rapporto dell'Inter (e non solo) tra monte ingaggi e punti

1,45 milioni di euro a punto. È questo il risultato dell' Inter Campione d'Italia in campionato. Calcio & Finanza analizza il rapporto tra monte ingaggi - ovvero il costo degli stipendi - e punti conquistati.

La squadra ad aver raggiunto il risultato migliore è lo Spezia con 0,44 milioni per punto. Alle spalle dei liguri il Sassuolo con 0.49, mentre chiudono la classifica Roma (1.78 milioni) e Juventus, con 122 milioni di euro netti per gli ingaggi e 78 punti con un rapporto di 2.63 milioni per punto conquistato.