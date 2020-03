Inter, circa 60 persone in quarantena domiciliare. Tra i giocatori rassegnazione per un motivo

Dopo la notizia della positività di Daniele Rugani della Juventus, l’Inter (ultima società ad aver affrontato i bianconeri) si è messa tutta in quarantena. Ognuno a casa propria, una sorta di isolamento domiciliare. Il provvedimento ha coinvolto i giocatori, ma anche tutto lo staff tecnico, i dirigenti, i medici, i magazzinieri, gli addetti alla comunicazione e anche l’autista del pullman. In totale si tratta di circa 60 persone. Isolamento che proseguirà fino a domenica prossima, lasciando passare 14 giorni da Juve-Inter.

“Anche se pare che, in concreto, non ci siano state vicinanze pericolose con Rugani, ma è chiaro che non si possa trascurare nemmeno il più piccolo rischio. Se nessun nerazzurro dovesse risultare contagiato, l’attività potrebbe anche ripartire. Tra i giocatori, però, comincia a prendere corpo la rassegnazione e la sensazione sempre più diffusa è che la stagione sportiva non riprenderà più“, spiega il Corriere dello Sport.