Inter-Real Sociedad, non solo Frattesi: possibile chance per Sanchez. E Cuadrado…

Le probabili scelte di Simone Inzaghi in vista della sfida contro la Real Sociedad che mette in palio il primo posto nel girone

Archiviata la netta e super convincente vittoria contro l'Udinese, per l'Inter è già giornata di vigilia verso la partita molto delicata contro la Real Sociedad. I nerazzurri sono costretti a vincere per ottenere il primo posto nel girone: un pareggio o una sconfitta, infatti, porterebbe ad un secondo posto finale, con serio rischio di beccare una big già agli ottavi.

"Domani sera si vedrà un'Inter agguerrita e che non penserà certo alla sfida con la Lazio di domenica prossima. Come d'abitudine ci saranno alcuni cambi in formazione", annuncia il Corriere dello Sport che, riportando le parole di Inzaghi, lancia Frattesi dal 1' al posto di uno tra Barella e Mkhitaryan. "Come l'ex Sassuolo, nemmeno Sanchez si è alzato dalla panchina. Che sia l'indizio per una maglia da titolare contro gli spagnoli? Plausibile e, nel caso, a fargli spazio sarebbe Thuram", aggiunge il quotidiano.