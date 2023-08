Quinta vittoria di fila all’esordio ma non è record per l’Inter. E Inzaghi…

La netta vittoria per 2-0 contro il Monza rappresenta la quinta vittoria di fila dell'Inter alla prima giornata di campionato. Un record? No.

"Per il quinto anno di fila l’Inter festeggia un debutto vincente in Serie A (terzo con Simone Inzaghi in panchina, le precedenti due occasioni alla guida dei nerazzurri c’era Antonio Conte) ma non è la striscia record della sua storia nel campionato italiano. Anzi, è la terza volta che la squadra nerazzurra inanella una serie di cinque debutti vincenti consecutivi. C’era già riuscita tra il 1951 e il 1955 e tra il 1993 e il 1997. Tra un anno ci sarà una nuova occasione da record", spiega La Gazzetta dello Sport.