Nemmeno i due gol di vantaggio del Monza sono riusciti ad abbattere la squadra di Simone Inzaghi, che nella ripresa ha martellato come non mai verso la porta di Turati e che alla fine ha portato a casa una vittoria meritata. E da record. Sì, perché come riferisce Opta, l'Inter non finiva una partita di Serie A con 30 tiri in porta da praticamente due anni.