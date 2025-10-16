FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Giornata Mondiale dell’Alimentazione, Inter con La Molisana e Locauto al Refettorio Ambrosiano

ultimora

Giornata Mondiale dell’Alimentazione, Inter con La Molisana e Locauto al Refettorio Ambrosiano

Giornata Mondiale dell’Alimentazione, Inter con La Molisana e Locauto al Refettorio Ambrosiano - immagine 1
Inter, insieme ai partner La Molisana e Locauto Group, ha realizzato, come da tradizione, un’iniziativa speciale presso il Refettorio Ambrosiano di Milano
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, Inter, insieme ai partner La Molisana e Locauto Group, ha realizzato, come da tradizione, un’iniziativa speciale presso il Refettorio Ambrosiano di Milano.

Per celebrare il valore del cibo e promuovere un approccio consapevole e rispettoso verso l’alimentazione, alcune ragazze e ragazzi del Settore Giovanile nerazzurro e un gruppo di dipendenti del Club, insieme alla legend nerazzurra Fabio Galante, hanno partecipato a un servizio serale al fianco dei volontari del Refettorio, offrendo un contributo concreto in un luogo simbolo di solidarietà e bellezza.

Giornata Mondiale dell’Alimentazione, Inter con La Molisana e Locauto al Refettorio Ambrosiano- immagine 2
Getty

Il Refettorio, gestito dalla Caritas Ambrosiana, è un progetto unico nel suo genere, dove arte e accoglienza si incontrano con la convinzione che la bellezza possa essere strumento di dignità e riscatto personale. Ogni giorno, centinaia di persone trovano in questo spazio un pasto caldo e un momento di condivisione.

Giornata Mondiale dell’Alimentazione, Inter con La Molisana e Locauto al Refettorio Ambrosiano- immagine 3
Getty

L’iniziativa è stata realizzata con il supporto di La Molisana, Official Pasta del Club, che ha donato 1.500 kg di pasta alla Caritas Ambrosiana, e di Locauto, Official Rent-a-car nerazzurro, che ha fornito il supporto logistico all’operazione. Attraverso questa attività, Inter rinnova il proprio impegno nel promuovere valori di inclusione, rispetto e responsabilità sociale, sottolineando ancora una volta il legame profondo tra sport, nutrizione e solidarietà.

Leggi anche
Clamoroso Dimarco: è quinto al mondo per chances create, più di De Bruyne! La classifica
Stankovic: “Aleksandar meglio di me alla sua età. Un mio esonero? Anche Chivu…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA