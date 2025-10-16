Interessante studio pubblicato dal CIES, il noto osservatorio calcistico, che ha analizzato alcuni indici di prestazione su base 100 in otto aree di gioco: l'articolo presenta i 50 calciatori di movimento con i punteggi più alti in ogni area nelle ultime sei partite di campionato.

Clamoroso Federico Dimarco: l'esterno dell'Inter è quinto al mondo per chances create, alle spalle di mostri come Lamine Yamal, Raphinha e Mohamed Salah e davanti a Kevin De Bruyne, Cole Palmer e Dani Olmo.