CALHANOGLU

L'infortunio di Calhanoglu contro il Napoli apre un nuovo problema in casa Inter visto che per Chivu il regista turco è un titolare al quale Chivu non rinuncia praticamente mai, se non costretto. Sono solo 7, infatti, le partite saltate da Calhanoglu in tutte le competizioni: 3 in campionato (Torino, Cremonese e Genoa); 2 in Champions (Kairat e Liverpool nella quale è uscito per infortunio dopo 11'): 1 in Supercoppa col Bologna e 1 in Coppa Italia con il Venezia.

Quasi mai per scelta Chivu vi ha rinunciato: col Torino Calhanoglu doveva scontare la squalifica avendo rimediato il giallo da diffidato nell'ultima giornata della passata stagione, con Genoa e Liverpool per infortunio. Ha riposato per turnover solamente con la Cremonese, col Kairat dove è entrato a 19' dalla fine, col Bologna in Supercoppa e in Coppa Italia.

Il bilancio senza il regista turco è tutt'altro che negativo: nelle 7 partite disputate senza Calhanoglu (considerando anche la gara col Liverpool dove ha giocato solamente 11') l'Inter ha vinto 5 volte, pareggiato in Supercoppa e perso solo la gara di Champions contro i Reds. In sostanza con Calhanoglu assente nella formazione iniziale l'Inter non ha mai perso. È una perdita importante, Chivu dovrà capire come sostituirlo: ha diverse opzioni ma le gerarchie sono abbastanza chiare.