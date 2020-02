Inter, in estate restyling sugli esterni: occhi in casa Atalanta, nel mirino Castagne

L’Inter continua a monitorare con grande attenzione al mercato degli esterni: a gennaio sono arrivati Ashley Young e Victor Moses, ma il club nerazzurro potrebbe nuovamente intervenire in vista dell’estate. Uno dei nomi sulla lista della dirigenza interista è quello di Timothy Castagne, classe ’95 dell’Atalanta, in grado di giocare sia a destra che a sinistra: le sue parole rilasciate a La Derniere Heure hanno lasciato aperta la porta a un suo addio a giugno, e sono diversi i club interessati.

INTER IN PRIMA FILA – In scadenza nel giugno del 2021, Castagne e il suo entourage vogliono valutare con calma tutte le possibili alternative, nonostante un principio di accordo con l’Atalanta per il prolungamento dell’attuale accordo. Abituato a giocare da quinto a tutta fascia, il nazionale belga potrebbe fare al caso di Conte, anche in previsione di un possibile ringiovanimento della batteria degli esterni interisti; inoltre, come sottolinea calciomercato.com, gli ottimi rapporti tra l’Inter e la famiglia Percassi potrebbero facilitare un’eventuale trattativa.