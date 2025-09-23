Inter, quante reti arrivano dalla difesa: già 3 finora. La strategia nerazzurra…

"Quest’anno la strategia nerazzurra sta proseguendo sulla stessa linea della stagione scorsa: tre gol dei difensori in cinque partite su 12 guizzi totali. Bastoni contro il Torino, Dumfries contro l’Udinese e Dimarco contro il Sassuolo. Non sono pochi. L’anno scorso l’olandese ha toccato quota 11 reti stagionali. Superato ampiamente il record di otto realizzato con il Psv nel 2019-20. Il trend è proseguito anche in nazionale, dove Denzel ha segnato cinque reti nelle ultime otto partite. Undici totali in 67 presenze. Numeri importanti".

"Dimarco, invece, l’anno scorso ha chiuso con quattro guizzi in campionato. All'elenco dell'annata scorsa si aggiungono anche Bisseck (3 gol), Darmian (3), Carlos Augusto (3), De Vrij (3), Bastoni (2), Acerbi (1) e Pavard (1). All'elenco di quest'anno si potrebbe inserire anche Carlos, il quale ha propiziato l'autorete di Muharemovic nel 2-1 rifilato al Sassuolo. Il tutto dopo una partita ricca di sortite offensive. Nel primo tempo ad esempio, partendo come braccetto sinistro, ha dribblato due avversari e poi ha calciato in porta. La caratteristiche dei difensori dell'Inter resta questa: partecipare alla costruzione offensiva. Contribuiscono tutti. E spesso fanno anche gol".