Gianni Pampinella Redattore 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 13:16)

Le scorie delle sconfitte con Udinese e Juventus sembrano già smaltite. L'Inter è ripartita e col Sassuolo è arrivata la seconda vittoria consecutiva dopo quella dell'Amsterdam Arena contro l'Ajax.

"Con la tranquillità trasmessa dai risultati («Avevamo bisogno di vincere» ha ammesso a fine gara Chivu), i nerazzurri ora hanno un calendario agevole per provare ad accorciare le distanze da chi precede in classifica. Sabato il Cagliari, la settimana seguente la Cremonese, in mezzo l’impegno europeo non proibitivo con lo Slavia Praga. Mentre la squadra va alla ricerca di se stessa, il popolo di San Siro freme per ogni giocata di Esposito. Il pulcino Pio è l’antidoto al silenzio che in questa stagione domina allo stadio dopo l’inchiesta doppia curva: in tribuna i sospiri dei 70 mila hanno accompagnato ogni giocata del baby campione", si legge sul Corriere della Sera.

"Dove può arrivare questa squadra, orfana dell’allenatore totem Inzaghi dopo quattro stagioni vissute ad alta intensità, nessuno lo sa. Però Francesco Acerbi, che dell’ex tecnico era certamente il condottiero più fidato, elargisce un attestato di stima importante all’attuale allenatore. «Chivu è molto preparato» ha raccontato a margine della presentazione del libro «Io, guerriero», edito da Rizzoli. «Pensavo... no non pensavo niente. Ma era al primo anno in A. Invece si vede che ha giocato, sa come deve essere uno spogliatoio di vincenti. È già pronto per questo e di calcio ne capisce».

(Corriere della Sera)