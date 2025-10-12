La rivoluzione 'soft' avviata da Cristian Chivu inizia a dare i suoi frutti. Messe alle spalle le due sconfitte contro Udinese e Juventus, l'Inter ha cambiato marcia iniziando a macinare risultati. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , la novità principale introdotta dal tecnico ha coinvolto tutti, ma soprattutto sorpreso direttamente il nucleo squadra.

"Perché se fino a qualche mese fa la formazione nerazzurra si poteva ipotizzare a memoria, oggi nemmeno Lautaro e compagni sanno se e quanto giocheranno nella sfida in programma. Certo, in settimana ad Appiano, nelle prove generali, qualche indicazione viene fuori. Ma ufficialmente neppure i calciatori stessi conoscono la formazione titolare, fino a... 3 ore prima del via. Una novità di Chivu che ha il chiaro obiettivo di tenere tutti sul pezzo. Ma non è l’unico cambiamento che il nuovo allenatore nerazzurro ha introdotto, perché la vera scelta di rottura porta alle sostituzioni".