L'attaccante argentino farà ritorno in Italia ad appena tre giorni dalla gara contro la Roma

Gianni Pampinella Redattore 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 14:02)

Nella notte tra martedì e mercoledì Lautaro Martinez giocherà l’amichevole tra Portorico-Argentina e farà ritorno in Italia non prima del tardo pomeriggio di mercoledì. Ad appena 3 giorni di distanza dalla sfida dell’Olimpico tra la Roma e l’Inter. Il Toro ha disputato per intero la sfida di venerdì notte contro il Venezuela, "ma che non tiene conto di una volontà di ferro: quella di Lautaro, che nella sfida ai giallorossi vuole esserci a tutti i costi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Non è la prima volta che Lautaro è chiamato agli straordinari, ed è altrettanto implicito che non sarà l’ultima. Ma scandagliando il calendario dell’Inter della scorsa stagione, subito balza all’occhio un precedente che può far sorridere Chivu e tutti i nerazzurri: 20 ottobre scorso, Roma-Inter, 0-1. Gol determinante del capitano nerazzurro e 3 punti pesantissimi. Anche in quel caso, il Toro era appena rientrato dalla solita, lunghissima trasferta per raggiungere l’Argentina".

"Il piano dell’Inter è chiaro e l’intenzione di tutti sarebbe quella di non rinunciare a Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro ha un peso specifico troppo importante all’interno del gruppo di Chivu, che raddoppia considerando pure che al contrario è sempre più probabile l’assenza di Marcus Thuram. Meno chiare le intenzioni del ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, che nell’amichevole contro Portorico potrebbe sperimentare qualcosa di diverso ma allo stesso tempo difficilmente rinuncia alla leadership del Toro".

"Per giovedì è previsto un allenamento blando, mentre la prima vera sessione completa insieme al resto della squadra arriverà solo venerdì prima della partenza per Roma. A quel punto, la decisione toccherà interamente a Chivu. E Lautaro, circa tre ore prima del via, spera di leggere il proprio nome nella lista dei titolari".

(Gazzetta dello Sport)