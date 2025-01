Il Milan è secondo 457 milioni di euro incassati. I rossoneri sono riusciti anche a registrare un utile di bilancio di +4,1 mln. La Juve ha perso il primo posto ed è terza: si ferma a 394 mln. "Sui bianconeri ha pesato molto l’assenza dalle coppe europee, ritrovate quest’anno dopo una stagione di purgatorio", spiega il sito nella sua analisi. Sono stati pubblicati i dati delle venti squadre di Serie A per ricavi e risultato netto in bilancio e l'Inter ha un rosso di 35.746 mln di euro, -199.228 il passivo della società juventina.

Al quarto posto il Napoli: ricavi per 328 mln per la società di De Laurentiis che come il Milan chiude con un un utile importante, +63.029. La Roma che è quinta ha ricavato 301 mln, ma ha un rosso in bilancio pari a 81 mln. Superano i 200mln di fatturato l'Atalanta (243 mln) e la Lazio (236 mln). La Fiorentina ha messo a segno un ricavo di 199 mln di euro. "Sassuolo, Bologna, Udinese, Genoa, Verona e Torino possono contare su ricavi a tre cifre, mentre tutte le altre rimangono sotto questa soglia. Il fanalino di coda? La Salernitana, con ricavi per 63 milioni di euro", conclude il sito.