L'Inter deve rimettersi subito in carreggiata dopo la caduta di Napoli. La ricetta del tecnico nerazzurro
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Non c'è tempo per recriminare. L'Inter deve rimettersi subito in carreggiata dopo la caduta di Napoli, il calendario non permette distrazioni, mercoledì a San Siro arriva la Fiorentina. "La ricetta di Chivu è chiara: nel vortice di impegni che continueranno a susseguirsi fino alla prossima sosta, riposare nei pochi momenti a disposizione sarà fondamentale tanto quanto lavorare sul piano atletico. Guai a distrarsi".

"I nerazzurri non vedono l’ora di rifarsi dopo il passo falso di sabato: sarà l’occasione giusta per dimostrare di essersi subito messi alle spalle la delusione per il ko di Napoli. Per Chivu è già tempo di pensare alle rotazioni che sicuramente proporrà contro i viola", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Contro i viola potrebbero rivedersi dal primo minuto De Vrij per Acerbi, Carlos Augusto per uno tra Bastoni e Dimarco, Sucic per l’armeno e Pio Esposito per uno tra Lautaro e Bonny, ma non sono da escludere anche altre sorprese. I prossimi allenamenti aiuteranno a chiarire la questione".

