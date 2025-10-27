Non c'è tempo per recriminare. L'Inter deve rimettersi subito in carreggiata dopo la caduta di Napoli, il calendario non permette distrazioni, mercoledì a San Siro arriva la Fiorentina. "La ricetta di Chivu è chiara: nel vortice di impegni che continueranno a susseguirsi fino alla prossima sosta, riposare nei pochi momenti a disposizione sarà fondamentale tanto quanto lavorare sul piano atletico. Guai a distrarsi".

"I nerazzurri non vedono l’ora di rifarsi dopo il passo falso di sabato: sarà l’occasione giusta per dimostrare di essersi subito messi alle spalle la delusione per il ko di Napoli. Per Chivu è già tempo di pensare alle rotazioni che sicuramente proporrà contro i viola", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Contro i viola potrebbero rivedersi dal primo minuto De Vrij per Acerbi, Carlos Augusto per uno tra Bastoni e Dimarco, Sucic per l’armeno e Pio Esposito per uno tra Lautaro e Bonny, ma non sono da escludere anche altre sorprese. I prossimi allenamenti aiuteranno a chiarire la questione".