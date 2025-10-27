Oltre il danno anche la beffa. Nell'occasione del rigore assegnato al Napoli, Henrikh Mkhitaryan ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista si sottoporrà in giornata agli esami che chiariranno l’entità dell’infortunio ai flessori della coscia sinistra, per lui si teme un lungo stop, anche oltre un mese.
"Out ancora Thuram, il cui rientro in gruppo dovrebbe avvenire entro il weekend per permettergli di essere a disposizione tra la gara col Verona e quella con il Kairat in Champions. Servirà più tempo invece per Darmian, Palacios e Di Gennaro".
(Corriere dello Sport)
