L'Inter riparte dopo il ko del Maradona. Battuta la Fiorentina con un netto 3-0

Gianni Pampinella Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 16:02)

Una vittoria per scacciare via i fantasmi e rispondere a Napoli e Roma. L'Inter riprende la sua marcia dopo lo stop del Maradona e a San Siro batte una frastornata Fiorentina per 3-0.

"All’Inter sono venuti i cinque minuti e la Fiorentina è finita al tappeto come, ai tempi, accadeva agli avversari di Mike Tyson. Troppa la differenza di stazza tra la squadra di Cristian Chivu e quella di Stefano Pioli, adagiata malinconicamente vicino al fondo della classifica. A tenere in piedi i viola per un’ora era stato David De Gea con almeno quattro parate monumentali", sottolinea Tuttosport.

"Nel punto più alto del forcing nerazzurro, quando la gara era ancora sullo 0-0, ci sarebbe stato pure un evidente rigore per i padroni di casa per una cintura di Comotto a Esposito (e un altro con gli stessi protagonisti avrebbe potuto starci nel primo tempo), intervento che solo Sozza a San Siro ha giudicato come non punibile. Quando stavano iniziando ad aleggiare strani fantasmi sul Meazza ci ha pensato Hakan Calhanoglu a risolvere il sudoku proposto da Pioli. Il secondo gancio è arrivato sulla mascella della Fiorentina nel giro di cinque minuti, grazie al gol strepitoso di Sucic".

"L’accelerazione dell’Inter non è arrivata per caso: è stata infatti evidente nella trasformazione della squadra dopo un primo tempo un po’ farraginoso la mano di Chivu all’intervallo. Akanji ha alzato notevolmente il raggio d’azione e lo stesso ha fatto Sucic".

(Tuttosport)