L'Inter rallenta e dietro Milan e Napoli si sono avvicinate pericolosamente

Gianni Pampinella Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 19:32)

Due punti nelle ultime tre partite. L'Inter rallenta e dietro Milan e Napoli si sono avvicinate pericolosamente. A Firenze i nerazzurri non sono andati oltre l'1-1 e forse adesso la sosta arriva nel momento migliore.

"Pio illusione per l’Inter dopo 39’’. Il resto è tanta Fiorentina — che ha 40 punti in meno dei nerazzurri — fino al pareggio sacrosanto di Ndour nel finale. E alla parata, a recupero scaduto, di De Gea sempre su Pio: e chi se no? Per la squadra di Chivu è un punto che rallenta ulteriormente la fuga, un punto di domanda grosso così: dopo due pareggi e una sconfitta (e un altro pareggio in Coppa Italia), dov’è finita la squadra che da novembre a febbraio aveva scavato il solco e prima del derby dell’8 marzo sognava di andare a 13 punti dal Milan?", sottolinea il Corriere della Sera.

"I rossoneri a 8 giornate dalla fine sono a 6 lunghezze, il Napoli a 7: le due inseguitrici si incroceranno a Pasquetta al Maradona, mentre la sera prima l’Inter se la vedrà con la Roma a San Siro. Anche se il vantaggio resta consistente, dovrà per forza essere un’Inter molto diversa da questa: con Lautaro — ormai quasi recuperato dall’infortunio al polpaccio — di nuovo al centro dell’attacco e al centro di tutto. Chivu aveva chiesto a Thuram e per esteso a tutti gli altri «di prendersi le proprie responsabilità». Ma il francese è inguardabile, come Bonny. E l’unico che fa davvero il suo dovere fino in fondo è Esposito".

(Corriere della Sera)