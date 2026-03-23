"Per me l'Inter vincerà lo scudetto, ma mi tengo il prossimo turno: Inter-Roma e Napoli-Milan. 90 minuti in più per capire che piega prende. L'Inter ha rallentato in tutti gli aspetti: va più piano, più superficiale, meno efficace nell'area avversaria. Dopo il pareggio ha avuto due giocate con Akanji ed Esposito, meno ispirata. Tutti i parametri si sono abbassati, è un discorso di squadra. Non basta gestire. Ultimi 4 campionati ne ha vinto uno: dei tre che ha perso, a parte quello del Napoli di Spalletti, li ha persi pur essendo stata in vantaggio a poche giornate dalla fine. Nel calcio non si gestisce, deve rigenerarsi e ripartire.