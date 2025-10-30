L'analisi del giornalista dopo la vittoria netta dei nerazzurri contro la Fiorentina e rispetto alla lotta per il campionato

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 03:02)

Sandro Sabatini, sui social, ha parlato della vittoria dell'Inter sulla Fiorentina e del momento dei nerazzurri. «Per me l'Inter è la squadra più forte da quattro anni - ha spiegato il giornalista ai suoi follower - e anche quest'anno. Questo indipendentemente dalla cronaca di una partita che alla fine si è conclusa con un tre a zero importante sulla Fiorentina disastrata, dopo un primo tempo in cui l'Inter era sembrata persino opaca dopo un secondo tempo che se non ci fossero stati i successivi gol avrebbe consegnato ai post partita grandi polemiche e discussioni sulla cintura di Comuzzo su Esposito che è stata ignorata dal VAR».

«L'Inter - ha aggiunto il giornalista - è la più forte perché, per esempio, ha Calhanoglu che è il giocatore che equilibra tutto il rendimento dell'Inter. Quando lui gira, gira tutta la squadra. L'Inter è la più forte perché ha Mkhitaryan ma ha pure il suo sostituto, Sucic. Il 2003 segna una rete che fa tornare in mente Zidane per come muove il pallone con la suola».

«L'Inter è la più forte perché ha Bonny quarta punta che entra e diventa determinante e perché adesso ha un allenatoreche non ha paura di togliere Lautaro anche se lui fa il permaloso e si arrabbia al momento della sostituzione. E l'Inter è la più forte perché basta vederle le partite senza tanti preconcetti e giudicare per quello che si vede. La forza dei giocatori, indipendemente dal monte ingaggi, dal costo del cartellino, e da tutti gli altri idee che confondono le idee. Questo è un campionato a due: Napoli e Inter», ha concluso.