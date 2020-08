Perisic, Conte pronto a riaccoglierlo. Più prudenza sul ritorno di Nainggolan, ma l’Inter…

Si è parlato tanto in queste settimane del ritorno di Perisic e Nainggolan all’Inter. I due giocatori sono andati in prestito, uno al Bayern e l’altro al Cagliari e ora potrebbero tornare alla Pinetina e restare per la prossima stagione.

A Skysport Di Marzio ha fatto il punto sui due. Il croato non dovrebbe essere trattenuto dal Bayern nonostante un ultimo periodo molto positivo. “Conte lo riaccoglierebbe trovando una soluzione tattica ideale“, ha sottolineato il giornalista.

“Su Nainggolan siamo prudenti perché Di Francesco vorrebbe trattenerlo e un tentativo lo farà. Ma l’Inter pensa che uno come lui possa essere mancato alla squadra e potrebbe quindi restare se non dovesse arrivare un altro profilo simile. Poi non so cosa ne pensi Conte”, ha aggiunto.

(Fonte: Skysport)