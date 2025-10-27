A due giorni dalla gara del Maradona, continua a far discutere l'inesistente rigore assegnato da Mariani al Napoli

Questa volta nessun 'retropensiero', ma rimane il grave errore. A due giorni dalla gara del Maradona, continua a far discutere l'inesistente rigore assegnato da Mariani, su indicazione dell'assistente, al Napoli. Come sottolinea Tuttosport, per l’Inter l’episodio è stato determinante nell’incanalare l’esito della gara con il Napoli.

"Designazione doppiamente azzardata quella di Rocchi. Mariani aveva già arbitrato la gara di San Siro nell’ultimo campionato quella del rigore sbagliato da Calhanoglu con l’accusa di “retropensieri” riguardo all’utilizzo del Var da parte di Conte. In più Mariani e l’assistente Bindoni erano rientrati solo mercoledì in Italia dopo 32 giorni passati in Cile per il Mondiale Under 20. Hanno diretto la finale ed è umano che fossero sintonizzati su un calcio che andava a un’altra velocità rispetto a quello italiano. In tal senso, al di là dell’episodio clou, colpisce il fatto che l’arbitro non abbia sanzionato dal vivo il mani - evidentissimo - di Buongiorno sul rigore dato all’Inter. Per non parlare della mancata chiarezza sull’ammonizione a Di Lorenzo nel primo tempo (tutti credevano avesse sanzionato Gilmour)".

"Di Lorenzo cerca e trova il contatto con Mkhitaryan, il classico episodio da non fischiare per Rocchi, invece Mariani non solo l’ha fatto, ma addirittura su indicazione dell’assistente Bindoni ha fischiato. Fatto del tutto inconsueto che ha scatenato l’ira del presidente Marotta".

"Posizione, quella di Marotta, pienamente condivisa da parte dei vertici della Can e dal designatore Rocchi. Tanto che Mariani, Bindoni (primo in ordine per responsabilità) e Marini (che era al Var) saranno messi in panchina per un po’. Bindoni ha peccato di una grave ingerenza nei confronti del direttore di gara, segnalando il contatto tra Mikhitaryan e Di Lorenzo. Mariani ha peccato di freddezza e mancanza di personalità mentre Marini al Var, trattandosi di un fallo da non fischiare, doveva avere il coraggio di richiamare all’on field review il collega per correggere l’errore".

