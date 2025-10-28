FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Trevisani: “Perché Marotta non parla su N’Dicka-Bisseck e Bologna? Ci perde lo scudetto!”

ultimora

Trevisani: “Perché Marotta non parla su N’Dicka-Bisseck e Bologna? Ci perde lo scudetto!”

Trevisani: “Perché Marotta non parla su N’Dicka-Bisseck e Bologna? Ci perde lo scudetto!” - immagine 1
Durante Fontana di Trevi di Cronache di Spogliatoio il giornalista analizza quanto successo in Napoli-Inter e l'intervento di Marotta
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Fontana di Trevi di Cronache di Spogliatoio il giornalista Riccardo Trevisani analizza quanto successo in Napoli-Inter e l'intervento di Marotta

"I gol di Milan-Pisa sono tutti irregolari. La roba successa in Napoli-Inter non va bene: non va bene che decida il guardalinee, che il Var non intervenga, che Mariani non veda il mani di Buongiorno live. Che Marotta vada o non vada al microfono non si parla d'altro da giorni che di Bindoni. Non è necessario che vada a parlare. Senza Marotta se ne sarebbe parlato del guardalinee che fa dare un rigore dopo 8'' causando una delle cosa mai viste nella storia del calcio?

Trevisani: “Perché Marotta non parla su N’Dicka-Bisseck e Bologna? Ci perde lo scudetto!”- immagine 2

Perché Marotta non interviene quando Ndicka cintura Bisseck, quando il Bologna batte una rimessa 30 metri avanti, l'Inter ci perde un campionato non Napoli-Inter. Perché ne parla oggi quando il guardalinee si prende la briga di diventare arbitro quando è guardalinee perché non è capace di fare l'arbitro? Non è un tema da Marotta, deve parlare dell'anno scorso, non di Bindoni". 

Leggi anche
Inter-Fiorentina, ufficiale il ritorno della Curva Nord: “Da domani facciamo vedere...
Josep Martinez coinvolto in tragico incidente: muore 81enne. Inter annulla conferenza Chivu

© RIPRODUZIONE RISERVATA