Inter, rosa più profonda ma c’è un vulnus in attacco. Dietro la ThuLa il vuoto

Brutta partita dell'Inter che domina, crea ma non chiude la gara e si fa rimontare dal Bologna. Pericolosa tendenza per la squadra di Inzaghi che, dopo la sconfitta col Sassuolo, perde altri punti importanti a San Siro. E ora è il Milan in testa alla classifica.

"La stagione 2022-23 sarà ricordata per la vertigine toccata a Istanbul, ma la gloria europea non può cancellare fino in fondo gli inciampi italiani e quelle 12 sconfitte seminate per strada. Molte sono arrivate contro rivali di taglia inferiore e adesso la squadra è stata progettata per gestire le energie attraverso maggiori rotazioni: almeno in teoria, dovrebbe essere sempre tonica a prescindere dagli avversari. Ieri, però. Simone ha scelto gli stessi 11 spremuti dallo sforzo di martedì sera e non tutti hanno mostrato la stessa brillantezza di Coppa. Oggi la rosa è comunque più profonda e appuntita rispetto al recente passato, ma c’è pure un vulnus in attacco, un neo che non si copre neanche con due dita di mascara", scrive La Gazzetta dello Sport.