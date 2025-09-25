fcinter1908 ultimora Inter, Rummenigge compie 70 anni: gli auguri del club e dei tifosi

Inter, Rummenigge compie 70 anni: gli auguri del club e dei tifosi

Karl-Heinz Rummenigge
Compie oggi 70 anni l'ex centravanti tedesco, all'Inter tra il 1984 e il 1987: il messaggio della scoietà nerazzurra
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

70 anni oggi per Karl-Heinz Rummenigge. Arrivato all’Inter dal Bayern Monaco nell'estate del 1984 in tre stagioni ha collezionato 107 presenze segnando 42 gol tra campionato, coppe e competizioni europee.

In nerazzurro è ricordato dai tifosi per la sua forza fisica, per la sua potenza, per il suo carisma e per aver segnato delle reti indimenticabili.

Inter, Rummenigge compie 70 anni: gli auguri del club e dei tifosi- immagine 2
Getty Images

Dal primo gol in campionato contro la Juventus a quello realizzato nel derby, passando per la semi rovesciata al volo contro il Torino e alle perle segnate nelle coppe europee.

Negli anni in cui ha indossato la maglia dell’Inter ha dimostrato tutto il suo talento cristallino. Nel corso della sua straordinaria carriera è stato vincitore di due Palloni d’Oro, ulteriore riconoscimento di una classe infinita.

Nel giorno del suo 70esimo compleanno i migliori auguri del Club e dei tifosi.

(Fonte: Inter.it)

