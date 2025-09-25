Inter, Rummenigge compie 70 anni: gli auguri del club e dei tifosi

Dal primo gol in campionato contro la Juventus a quello realizzato nel derby, passando per la semi rovesciata al volo contro il Torino e alle perle segnate nelle coppe europee.

Negli anni in cui ha indossato la maglia dell’Inter ha dimostrato tutto il suo talento cristallino. Nel corso della sua straordinaria carriera è stato vincitore di due Palloni d’Oro, ulteriore riconoscimento di una classe infinita.