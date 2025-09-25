Presente al Festival del Calcio Italiano a presentare il suo libro "Il paradiso esiste, ma quanta fatica", Luciano Spalletti ha detto la sua sulla lotta scudetto. "L'Inter è una squadra da tenere d'occhio. Ha grandissime qualità e Chivu, siccome l'ho allenato e lo conosco bene diventerà un grande allenatore. Inter e Napoli hanno delle chance in più rispetto a Juventus e Milan. Poi sarà il tempo a confermare o smentire la mia idea".

Il tecnico torna poi sulla sua esperienza sulla panchina dell'Italia: "In questo momento l'esperienza dell'Italia mi sta martellando forte in testa. E sinceramente non mi sono ancora posto l'obiettivo di doverla dimenticare, anzi si accetta tutta e anche il dolore che ti dà, perché non è andata come volevo. Nello stesso tempo però voglio riconoscermi quello che è stato l'impegno che ho messo. Ed è stato un impegno totale. Ma ancora devo lasciare passare un po' di tempo, perché è nella fase del dolore acuto. Si aspettano momenti migliori senza accelerare niente".