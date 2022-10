Inter, la sabbia nella clessidra scende rapidamente: Zhang venderà prima del bivio Oaktree

Steven Zhang ha deciso di cedere l'Inter e l'orizzonte temporale, in tal senso, è piuttosto chiaro: 2024. Le ultime dal Corriere dello Sport

Steven Zhang ha deciso di cedere l'Inter e l'orizzonte temporale, in tal senso, è piuttosto chiaro: 2024, anno in cui scadranno i termini per la restituzione del prestito elargito da Oaktree. Scrive il Corriere dello Sport: