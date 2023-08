Pedullà – Inter, Salcedo vicino all’Eldense: i dettagli dell’operazione

Il club nerazzurro e l'Eldense sono vicini all'accordo per il passaggio in Spagna dell'attaccante

Tra l'Inter e il club l'accordo è vicino. Salcedo arriverebbe in Spagna in prestito con diritto di riscatto. Occasione importante per il giocatore che ha l'occasione di mettersi in mostra lontano dall'Italia dove non sempre ha convinto.