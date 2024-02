"Se non gli bastassero la possibilità di andare a +10 e la possibilità di centrare l’ottava vittoria su 8 uscite nel 2024, Simone Inzaghi stasera avrà uno stimolo in più per battere la Salernitana: vendicare... suo fratello. Pippo infatti è stato esonerato, non senza frecciatine con il dg amaranto Walter Sabatini, proprio nella settimana che portava all’atteso derby in famiglia. I due aspettavano da settimane questo incrocio, sfumato invece sul più bello. Anche se non potrà ammetterlo per non intromettersi nelle vicende di un altro club, Simone pensa che il fratello a Salerno meritasse un altro trattamento", scrive La Gazzetta dello Sport.