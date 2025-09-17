Inter-Sassuolo, arbitra Marinelli a San Siro. Al Var Pezzuto-Chiffi

Sarà Livio Marinelli l'arbitro di Inter-Sassuolo in programma a San Siro domenica alle ore 20.45. Ecco la designazione arbitrale completa per il match:
INTER – SASSUOLO h. 20.45
MARINELLI
MONDIN – ROSSI L.
IV: PERRI
VAR: PEZZUTO
AVAR: CHIFFI
