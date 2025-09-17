FC Inter 1908
Inter-Sassuolo, arbitra Marinelli a San Siro. Al Var Pezzuto-Chiffi

Sarà Livio Marinelli l'arbitro di Inter-Sassuolo in programma a San Siro domenica alle ore 20.45: la designazione completa
Alessandro Cosattini Redattore 

Sarà Livio Marinelli l'arbitro di Inter-Sassuolo in programma a San Siro domenica alle ore 20.45. Ecco la designazione arbitrale completa per il match:

INTER – SASSUOLO     h. 20.45

MARINELLI

MONDIN – ROSSI L.

IV:       PERRI

VAR:      PEZZUTO

AVAR:      CHIFFI

