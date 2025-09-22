"Parigi, Finale di Coppa 1998. Una corsa sul filo del fuorigioco, il prato che sembra allungarsi davanti a lui, Marchegiani che prova ad arginarlo. Poi la finta, il corpo che vibra, un gesto che diventa inganno, il portiere che crolla, il pallone che rotola in rete. È il Fenomeno, è Ronaldo. Un gol che non è solo un gol: è una pennellata d’arte, un lampo che accende la memoria di chi c’era e di chi ha imparato a raccontarlo".

"Arrivato dal Barcellona nell’estate del 1997, Ronaldo è stato molto più di un centravanti. Ha portato in nerazzurro la sua velocità inarrestabile, il dribbling che sfidava le leggi della fisica, la gioia del calcio nella sua forma più pura. In 99 partite con l’Inter ha segnato 59 volte, lasciando tracce profonde: l’urlo liberatorio del trionfo di Parigi, la doppietta a Mosca contro lo Spartak, l’emozione che non si cancella. Primo attaccante a entrare nella Hall of Fame dell’Inter, Ronaldo ha cambiato il modo di guardare al gioco, creando una nuova era e diventando inimitabile. Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi tanti auguri a Ronaldo, che compie oggi 49 anni". È il messaggio di auguri da parte del club nerazzurro all'ex giocatore brasiliano che oggi spegne 49 candeline.