L'Inter è chiamata al riscatto questa sera: la squadra di Cristian Chivu, dopo la convincente vittoria in Champions League, dovrà rialzare la testa in campionato questa sera in casa contro il Sassuolo.

E, secondo Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, durante la trasmissione Deejay Football Club, non sembrano esserci dubbi sul risultato finale: entrambi, infatti, hanno pronosticato in maniera sicura la vittoria dei nerazzurri.