FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter-Sassuolo, Zazzaroni e Caressa sicuri sul risultato: il loro pronostico

ultimora

Inter-Sassuolo, Zazzaroni e Caressa sicuri sul risultato: il loro pronostico

Inter-Sassuolo, Zazzaroni e Caressa sicuri sul risultato: il loro pronostico - immagine 1
L'Inter, dopo la convincente vittoria in Champions League, dovrà rialzare la testa in campionato questa sera in casa contro il Sassuolo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'Inter è chiamata al riscatto questa sera: la squadra di Cristian Chivu, dopo la convincente vittoria in Champions League, dovrà rialzare la testa in campionato questa sera in casa contro il Sassuolo.

Inter-Sassuolo, Zazzaroni e Caressa sicuri sul risultato: il loro pronostico- immagine 2
Getty Images

E, secondo Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, durante la trasmissione Deejay Football Club, non sembrano esserci dubbi sul risultato finale: entrambi, infatti, hanno pronosticato in maniera sicura la vittoria dei nerazzurri.

Leggi anche
FCINTER1908 / Inter-Sassuolo, probabile formazione: Esposito e Martinez. Sucic trasloca
Inter, Lautaro ci prova: Chivu non vuole correre rischi. “Un anno fa avrebbe forzato, ora...

© RIPRODUZIONE RISERVATA