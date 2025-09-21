"Verrà il tempo di un’Inter che comincia e finisce regolarmente per Martinez: nei piani del club nerazzurro, Josep è il futuro della porta da testare nel presente, come succederà stasera contro il Sassuolo, e Lautaro è... Lautaro, ieri oggi e domani dell’Inter. Se di mezzo c’è la schiena acciaccata del capitano, però, vale la pena riflettere bene e magari rinviare l’appuntamento: Pepo e Lautaro Martinez potranno condividere una fetta di partita già stasera e tante altre ancora lungo una stagione fitta di impegni, è solo questione di tempo. Quanto a tempismo, invece, occhio a Pio Esposito. Il gioiello di casa da un paio di giorni scalda i motori con fiducia perché nell’aria c’è un altro debutto da titolare, dopo quello al Mondiale per club lo scorso giugno contro il River (con gol) e quello in Champions dell’altra sera ad Amsterdam", scrive La Gazzetta dello Sport.