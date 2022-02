TS – Inter, manca il piano B. “Caicedo non in condizione, si poteva puntare su Satriano”

L'Inter non segna da 313' e molti dei problemi attuali risiedono nella fase offensiva. Tuttosport prova a spiegare il motivo

"Nella primavera 2008, Mario Balotelli - ancora 17enne - fu decisivo per dare la scossa a un’Inter che, con il totem Ibrahimovic fermo per infortunio (sarebbe tornato in campo a Parma il 18 maggio e tutti sanno come è andata...), sembrava rassegnata a subire il sorpasso scudetto dalla Roma. Roberto Mancini , con coraggio, diede fiducia al ragazzone che faceva sfracelli in Primavera, venendo ricambiato da tre gol e tre assist decisivi per dare il colpo di reni nel testa a testa con i giallorossi. Un piano B che, al momento, Simone Inzaghi non ha. Visto in quali condizioni si è presentato Felipe Caicedo alla Pinetina (a Genova i primi minuti in campo dove, nonostante la cura ricostituente fatta ad Appiano, l’ecuadoregno è apparso ancora lontanissimo dal giocatore che l’allenatore custodiva in panchina come preziosissimo jolly alla Lazio), forse sarebbe stato meglio puntare sull’entusiasmo di Martin Satrianoche già nel pre-campionato, chiuso con 12 gol tra amichevoli e partitelle in famiglia, aveva dimostrato di poterci stare in rosa".