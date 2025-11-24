Il capitano, incappato in una serata no, è stato sostituito dal tecnico nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 13:32)

Sei derby senza vittoria e terzo scontro diretto perso in questo inizio di campionato (Juve, Napoli, Milan). L'Inter gioca una buona partita, ma ha la colpa di non concretizzare le tante occasioni create. Anche Lautaro Martinez è incappato in una serata no, tanto che Cristian Chivu ha deciso di togliere il capitano nerazzurro, una scelta forte.

"A un certo punto Cristian Chivu ha detto “basta, fuori Lautaro e dentro Bonny”. Per la seconda volta in stagione il capitano è stato sostituito in un big match. Dalla Juve al Milan, dall’Allianz Stadium a San Siro. La stessa mossa a distanza di un paio di mesi. Il filo che lega le due sconfitte dell'Inter è il richiamo in panchina del numero 10. Chivu, però, per l’assalto dell’ultima mezz’ora gli ha preferito il francese", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Una scelta che non è passata inosservata e che comunque, al netto di tutto, aveva anche pagato. Dieci minuti dopo Thuram, rimasto in campo al posto dell’argentino, si è guadagnato il rigore grazie al pestone di Pavlovic (assegnato dopo il check del Var). Se Calhanoglu avesse segnato, sarebbe stata un’altra gara. Ma il regista turco ha fallito il suo secondo penalty con l’Inter su 29 tentativi".

"Lautaro, comunque, ha lasciato il campo a testa bassa. Anche contro la Juve era stato sostituito dopo circa un’ora - ballano due minuti, 64 all’Allianz e 66 col Milan -, ma due mesi fa era reduce dai 90' giocati a Barranquilla contro la Colombia appena tre giorni prima. Oltre che da solito viaggio intercontinentale a ridosso del campionato. Scelta conservativa, quindi. Stavolta, invece, l’impegno in nazionale era stato leggero: giusto 85’ giocati nel 2-0 contro l’Angola il 14 novembre, nove giorni fa. Scelta tecnica, ora".

(Gazzetta dello Sport)