Sky – Sommer? A Madrid si capirà se tornerà l’alternanza con Martinez

La partita del portiere dell'Inter non è stata positiva nel derby. Chivu potrebbe anche riproporre lo spagnolo in Champions
La partita del portiere dell'Inter Yann Sommer non è stata positiva nel derby. Chivu potrebbe anche riproporre lo spagnolo in Champions:

Secondo Sky Sport, "Sommer ha alternato prestazioni positive ad altre meno, quella di ieri sera non lo è stata nell'occasione del gol. Bisognerà vedere come l'allenatore intenderà gestirla questa situazione, se vorrà ricreare l'alternanza con Martinez, ma lo capiremo anche dalle scelte di Madrid".

