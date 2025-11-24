La partita del portiere dell'Inter Yann Sommer non è stata positiva nel derby. Chivu potrebbe anche riproporre lo spagnolo in Champions:
La partita del portiere dell'Inter non è stata positiva nel derby. Chivu potrebbe anche riproporre lo spagnolo in Champions
Secondo Sky Sport, "Sommer ha alternato prestazioni positive ad altre meno, quella di ieri sera non lo è stata nell'occasione del gol. Bisognerà vedere come l'allenatore intenderà gestirla questa situazione, se vorrà ricreare l'alternanza con Martinez, ma lo capiremo anche dalle scelte di Madrid".
